Овчинников поблагодарил московский ЦСКА после новостей об уходе из клуба

Отмечается, что у обоих тренеров истекли сроки трудовых соглашений. Президент ЦСКА Евгений Гинер в беседе с изданием Bobsoccer пожелал спортсменам удачи в их дальнейшей карьере. Он добавил, что в настоящий момент команда находится в отпуске. 17 января под руководством главного тренера Виктора Гончаренко футболисты отправятся на сборы в Кампоамор.

Овчинников заявил, что ему нравилось работать с игроками ЦСКА. По его мнению, все они профессиональны и талантливы, пишет Life.

«Благодарен руководству клуба, огромное спасибо ребятам — в ЦСКА потрясающие игроки, с которыми было приятно работать все эти годы», — написал тренер.

Он добавил, что Игорь Акинфеев является «феноменальным вратарем и замечательным человеком». Овчинников гордится работой с ним. Спортсмен заключил, что теперь ему пришло время двигаться дальше.