Спорт 23 августа 2023, 17:45 Ответственность за невыдачу британской визы футболисту Оздоеву возложили на его клуб УЕФА: ответственность за оформление виз для футболистов лежит на их клубах Alexander Kulebyakin/GlobalLookPress

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За оформление виз футболистов для выезда за рубеж ответственны их клубы. Так в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) журналистам РИА «Новости» прокомментировали историю с российским спортсменом Магомедом Оздоевым, не получившим британскую визу.

«Все требования к поездкам, включая подачу заявлений на визу, относятся к сфере ответственности команд-участниц», — подчеркнули в УЕФА.

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За связь с «соответствующими органами» в этой сфере также отвечает команда.

Из-за отказа в выдаче визы полузащитник греческого ПАОКа Оздоев не смог улететь в Шотландию на матч квалификационного раунда плей-офф Лиги конференций против «Хартс», который состоится 24 августа. Поначалу сообщалось, что греческий клуб пытается с помощью министерства иностранных дел добиться отправки игрока в Эдинбург самостоятельно. Однако позже ФК предположил, что в ближайшее время ситуация с визой все же не решится, и назвал положение «печальным», писало агентство.