«Ответочка»: отказ Дзюбы играть за сборную объяснили «местью» Карпину

Музыкальный журналист, писатель Михаил Марголис в разговоре с ИА НСН назвал «троллингом» отказ Артема Дзюбы играть за сборную России. Марголис считает, что таким образом Дзюба «отомстил» тренеру сборной Карпину, который не пригласил его в сборную раньше.

Марголис пояснил, что между Дзюбой и Карпиным есть конфликт, который проявляется таким образом.

«Сейчас такой своеобразный пинг-понг происходит. Сначала, когда Карпина назначили главным тренером сборной, он не пригласил Дзюбу, говоря о том, что вызывает в сборную — без каких-то других подтекстов — только по готовности на конкретный момент. Соответственно, в его словах нужно было прочитать, что на тот момент он не видел в Дзюбе готовности к игре за сборную. Проходит какое-то время, Дзюба делает „дубль“ в первенстве РПЛ — а это далеко не показатель уровня для международной арены — но Карпин тут же приглашает его в сборную. И тут прилетает „ответочка“ от Дзюбы, который решил „встать в позу“», — сказал журналист.

Он добавил, что Дзюба уже не настолько сильный игрок, чтобы сборная России многое потеряла от его отсутствия.