Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от матча своих подопечных с лондонским «Челси», который завершился вничью со счетом 1:1. Игра проходила в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов, передает «Газета.ru».

Зидан заметил, что первый тайм выдался для «Реала» очень тяжелым, однако после перерыва мадридскому клубу удалось захватить инициативу. Он отметил быстрых и хороших футболистов «Челси» и признался, что доволен игрой, показанной «Реалом».

«„Челси“ не зря вышел в полуфинал — это отличная команда. Ответный поединок будет боевым», — пообещал специалист.