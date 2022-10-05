«Оттава Сенаторз» победила «Монреаль Канадиенс» перед стартом НХЛ | 360°

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«Оттава Сенаторз» победила «Монреаль Канадиенс» перед стартом НХЛ

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Перед началом Национальной хоккейной лиги состоялся матч «Монреаль Канадиенс» с «Оттавой Сенаторз». Об этом сообщил RT.

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Встреча прошла в рамках предсезонной подготовки перед стартом НХЛ. Она завершилась со счетом 4:3 в пользу «Оттавы». Россиянин Артем Зуб, выступающий за эту команду, отметился голевой передачей. Матч проходил на стадионе «Белл-центр».

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