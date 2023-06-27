Спорт 27 июня 2023, 15:04 Отстраненный за допинг тяжелоатлет из Казахстана совершил самоубийство Отстраненный за допинг тяжелоатлет Седов из Казахстана покончил с собой в 35 лет Национальный олимпийский комитет Казахстана

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Тяжелоатлет Владимир Седов умер в 35 лет. Его нашли мертвым в собственном доме. По предварительным данным, он совершил самоубийство. Об этом сообщило издание «Sputnik Казахстан», ссылаясь на департамент полиции Жетысуской области.

Известно, что он жил в селе Достык Каратальского района.

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«Внешних признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено. Согласно показаниям родных, мужчина покончил с собой», — сказали в полиции.

Следователи начали досудебное расследование по статье о доведении до самоубийства. Седов — четырехкратный чемпион Казахстана, он стал четвертым на Олимпиаде 2008 года в Пекине, а через год получил титул чемпиона мира.

Спустя еще семь лет в допинг-пробах тяжелоатлета, взятых во время Игр в Китае, нашли анаболический стероид станозолол. Седова после этого дисквалифицировали из большого спорта на восемь лет, его результаты за период с 2008 по 2016 год аннулировали.