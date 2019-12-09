WADA хочет полностью лишить Россию Олимпийских игр Подробнее

По данным издания, в прошлом месяце комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации запретить российским спортсменам участвовать в крупнейших соревнованиях в ближайшие четыре года. Причина — манипуляции с базой данных московской допинговой лаборатории.

По словам Крамера, возможные санкции навредят отечественным атлетам, поскольку они не виноваты в гадком поведении кого-то в офисе. Он признался, что его печалит и сильно злит сложившаяся ситуация.

«Отстранение станет для нас катастрофой», — подчеркнул он.

Тренер лыжников добавил, что не хочет снова видеть, как «большие парни стоят и плачут».