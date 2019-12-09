«Отстранение станет для нас катастрофой». Крамер — о возможных санкциях WADA
Тренер сборной РФ по лыжным гонкам Маркус Крамер оценил возможные санкции WADA (Всемирное антидопинговое агентство) в отношении российских атлетов и спортивных чиновников. Специалиста процитировала «Газета.ru».
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По данным издания, в прошлом месяце комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации запретить российским спортсменам участвовать в крупнейших соревнованиях в ближайшие четыре года. Причина — манипуляции с базой данных московской допинговой лаборатории.
По словам Крамера, возможные санкции навредят отечественным атлетам, поскольку они не виноваты в гадком поведении кого-то в офисе. Он признался, что его печалит и сильно злит сложившаяся ситуация.
«Отстранение станет для нас катастрофой», — подчеркнул он.
Тренер лыжников добавил, что не хочет снова видеть, как «большие парни стоят и плачут».