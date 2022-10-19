Отстранение России и Белоруссии от Олимпиады назвали причиной раскола в спортивном движении | 360°

Эксклюзив 19 октября 2022, 13:37 Отстранение России и Белоруссии от Олимпиады назвали причиной раскола в спортивном движении Спортивный юрист Алексеев назвал неправомерным отстранение России от участия в Олимпиаде unsplash

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о продлении санкций против российских и белорусских спортсменов. Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев в интервью «360» сказал, что это решение угрожеает самой сути олимпийского движения.

При этом Бах отметил, что МОК оказался перед сложной ситуацией. Члены комитета не могут выполнить олимпийскую миссию по защите российских спортсменов.

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Алексеев напомнил, что раньше во время проведения ИГР войны и конфликты вообще приостанавливались.

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«Олимпиада — явление, которое должно быть вне политики», — подчеркнул он.

Также он отметил, что санкции не распространяются и не могут быть наложены на олимпийский комитет России.

«Нет юридических оснований, нет нарушений олимпийской хартии или других актов международного спортивного права», — сказал Алексеев.

По его словам, текущие ограничения формально носят рекомендательный характер. Однако Международная федерация зависит от МОК, они вынуждены выполнять эти нюансы. Также Алексеев отметил, что текущие решения относительно российских и белорусских спортсменов являются исключительно политическими и не обусловлены юридическими ми.

«Нет ни единой ссылки на конкретный пункт нарушения со стороны российских спортсменов. Тем самым продолжается массовое грубое нарушение прав по целому ряду аспектов. Права на занятие спортом, на равное участие в спортивных международных соревнованиях, право на труд, право на запрет дискриминации по национальному признаку», — сказал он.

Также Алексеев отметил, что текущие действия МОЙ могут привести к расколу в олимпийском движении.

«Уже нарушается целостность олимпийской карты и сам смысл движения — объединение спортсменов разных стран», — поделился он.

По его мнению, исключение двух стран из участия в Олимпиаде грозит расколом всего комьюнити.