Отстранение Андрусенко и Кудашева перед Олимпиадой прокомментировали в Федерации плавания

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников обсудил с сайтом телеканала «Звезда» отстранение российских пловцов Александра Кудашева и Вероники Андрусенко перед Олимпийскими играми в Токио из-за нарушения антидопинговых правил.

Сальников рассказал, что федерацией предприняты все действия для того, чтобы защитить российских спортсменов и обеспечить их выступления на соревнованиях. «Сейчас все задействовано. Надеемся на положительный результат», — добавил собеседник издания.