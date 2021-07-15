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    15 июля 2021, 15:36

    Отстранение Андрусенко и Кудашева перед Олимпиадой прокомментировали в Федерации плавания

    Артур Блянихов

    Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников обсудил с сайтом телеканала «Звезда» отстранение российских пловцов Александра Кудашева и Вероники Андрусенко перед Олимпийскими играми в Токио из-за нарушения антидопинговых правил.

    Сальников рассказал, что федерацией предприняты все действия для того, чтобы защитить российских спортсменов и обеспечить их выступления на соревнованиях.

    «Сейчас все задействовано. Надеемся на положительный результат», — добавил собеседник издания.