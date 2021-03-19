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    19 марта 2021, 15:19

    Отставку Хацкевича объяснили в «Роторе»

    Дарья Морозова

    Гендиректор «Ротора» Андрей Рекечинский объяснил, почему было решено заменить тренера Александра Хацкевича. Об этом сообщил портал Inc-news.

    Он объяснил, что это решение было хорошо обдумано. По словам Рекечинского, клубу это было необходимо, чтобы выполнить поставленные на сезон задачи.

    «Чтобы набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководством клуба принято решение освободить Александра Хацкевича от занимаемой должности», — заключил он.