Отставку Черчесова назвал справедливой. Но среди россиян найти замену будет сложно

Отставка Станислава Черчесова с поста главного тренера РФ по футболу справедлива и закономерна. Такое мнение выразил советский футболист и генеральный директор ФК «Ника» Сергей Ольшанский. По его словам, хорошим тренером для россиян мог стать Йоахим Лев.

«Справедливо на 100% (решение об отставки Черчесова — прим. ред.). Когда у него более менее успех был, ему дали орден. Хотя спортсмены не очень-то это одобряли. Это небольшой успех, что у себя чемпионат мира [по футболу] сыграли более менее нормально. А сейчас вообще было фиаско. Ему самому надо было проситься в отставку», — заявил Ольшанский.

Он сказал, что среди российских тренеров не видит тех, кто мог бы возглавить сборную РФ. По его словам, ходили слухи, что на должность главного тренера России по футболу могут пригласить Йохима Лева. Ранее он тренировал немецкую команду.

«Он будет нормальный тренер, если согласится», — резюмировал Ольшанский.

РФС 8 июля объявил о том, что расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и его штабом. Футбольный союз уже начал искать нового главного тренера.