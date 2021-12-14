Экс-форвард российской сборной Дмитрий Булыкин обсудил с изданием Lenta.ru итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы для петербургского «Зенита», которому предстоит матч с «Бетисом» в середине февраля.

Булыкин назвал «Бетис» очень серьезным соперником для «Зенита». Он напомнил, что этот клуб входит в топ-3 чемпионата Испании.

«Но шансы оцениваю как 50 на 50 и верю в российский клуб», — признался собеседник издания.

По его словам, все будет зависеть от того, в каком состоянии команды подойдут к февральскому матчу.

«Мы все будем поддерживать „Зенит“, России очень нужны очки в таблицу коэффициентов УЕФА», — подчеркнул Булыкин.