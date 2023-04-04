04 апреля 2023, 16:08
Отремонтированный силами Росэнергоатома плавательный бассейн запустили в Энергодаре
Жители Запорожской области смогут бесплатно ходить в отремонтированный городской плавательный бассейн Энергодара. АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», учрежденная концерном «Росэнергоатом», завершила его модернизацию.
Атомщики запустили обновленный бассейн 4 апреля. Специалисты восстановили системы водоснабжения и водоотведения, вентиляции и электроснабжения, благоустроили прилегающую территорию. Мужскую раздевалку большого бассейна отремонтировали, во всех остальных поставили новые шкафчики для переодевания.
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В проекте учли систему водоподготовки бассейна Энергодара. Для нее не только закупили расходные материалы для водоочистки, но и провели капитальное техническое обслуживание трубопроводов и всех их узлов. Санитарные врачи уже сделали полный цикл бактериологических анализов воды.
Занятия вызвались проводить опытные тренеры и инструкторы-реабилитологи. Местные жители смогут заниматься плаванием, на тренажерах, аэробикой, лечебной физкультурой, настольным теннисом. В бассейне ввели льготы. Дети до 18 лет смогут ходить в бассейн и заниматься в спортивных группах по плаванию бесплатно, сотрудникам Запорожской АЭС и пенсионерам дадут скидку 50%.
АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» получила право эксплуатировать Запорожскую АЭС в октябре 2022 года. Новая компания призвана обеспечить при поддержке концерна «Росэнергоатом» безопасную эксплуатацию станции и работу ее персонала.
Энергодар
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