Спорт 04 апреля 2023, 16:08 Отремонтированный силами Росэнергоатома плавательный бассейн запустили в Энергодаре АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС»

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Жители Запорожской области смогут бесплатно ходить в отремонтированный городской плавательный бассейн Энергодара. АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», учрежденная концерном «Росэнергоатом», завершила его модернизацию.

Атомщики запустили обновленный бассейн 4 апреля. Специалисты восстановили системы водоснабжения и водоотведения, вентиляции и электроснабжения, благоустроили прилегающую территорию. Мужскую раздевалку большого бассейна отремонтировали, во всех остальных поставили новые шкафчики для переодевания.

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В проекте учли систему водоподготовки бассейна Энергодара. Для нее не только закупили расходные материалы для водоочистки, но и провели капитальное техническое обслуживание трубопроводов и всех их узлов. Санитарные врачи уже сделали полный цикл бактериологических анализов воды.

Занятия вызвались проводить опытные тренеры и инструкторы-реабилитологи. Местные жители смогут заниматься плаванием, на тренажерах, аэробикой, лечебной физкультурой, настольным теннисом. В бассейне ввели льготы. Дети до 18 лет смогут ходить в бассейн и заниматься в спортивных группах по плаванию бесплатно, сотрудникам Запорожской АЭС и пенсионерам дадут скидку 50%.

АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» получила право эксплуатировать Запорожскую АЭС в октябре 2022 года. Новая компания призвана обеспечить при поддержке концерна «Росэнергоатом» безопасную эксплуатацию станции и работу ее персонала.