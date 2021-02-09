«Отправная точка для понимания себя». Боец Штырков рассказал о переменах в карьере после проигрыша Маге

Бой Ивана Штыркова и Магомеда Исмаилова наделал много шума. Тогда Исмаилов выиграл, а у его соперника осталось много незабываемых впечатлений. Теперь Штырков вдохновился на более жестокие бои. Об этом он рассказал в интервью «360».

Штырков рассказал, что перед боем с Исмаиловым он сменил тренера и спаринг-партнеров — стал другим бойцом, чтобы показать свои силы.

«Достаточно громкое событие в моей карьере. <…> Шуму мы наделали.<…> Для меня был большой вызов. Магомед — очень раскрученный в медийном плане человек, приходилось подстраиваться. Все было достойно. Бой с Магой показал, что я другой боец», — рассказал он.

По его словам, после боя он ощутил, что вырос морально, что это еще не предел и все только начинается.

«Отправная точка для понимания меня самого, что я могу многое. Жду не дождусь, когда будет следующий бой. <…> В идеале я хотел бы подраться в мае–апреле. Меня очень замотивировал бой с Магомедом», — поделился спортсмен.

Иван Штырков также раскрыл свои спортивные планы.

«Была бы неплохая возможность подраться с тем же Александром Емельяненко. Но это мысли вслух, почему бы и нет. Хотелось бы посоперничать и за пояс лиги. Стать чемпионом очень трудно. Жесткая конкуренция, жесткие соперники, минимум хайпа и максимум спортивной составляющей. Именно то, за что я и выбрал свой путь», — объяснил боец.

Он признался, что бои для него не просто спорт, а целая философия и жизнь.

«Лига АСА выбрана больше для того, чтобы я сам себе доказал, на что я способен. Замотивировать себя для дальнейшего роста. Для меня спорт больше, чем шоу, медиа и популярность. Это моя философия, жизнь, хобби. Я бы не хотел делить клетку с человеком, который не умеет себя вести. <…> Ты должен уважать того, с кем разделишь площадку», — подчеркнул Штырков.

Спортсмен отметил, что многие люди даже не представляют, что из себя представляет подготовка к бою. Это частые тренировки и спарринги, где бойцы получают много травм.