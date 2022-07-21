Президент FIDE (Международная шахматная федерация) Аркадий Дворкович высказался о решении действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена не играть матч с победителем турнира претендентов Яном Непомнящим. Функционера процитировал «Спорт-Экспресс».

«К решению отношусь уважительно. Дальше будет матч Яна с Дином Лижэнем», — приводит слова главы FIDE РИА ФАН.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий выиграл турнир претендентов в начале июля. Он должен был сыграть матч с Карлсеном в следующем году, однако норвежский шахматист отказался защищать свой титул, сославшись на отсутствие мотивации. Согласно регламенту, при отказе Карлсена Непомнящий сыграет титульный матч с китайцем Дин Лижэнем, который занял в турнире претендентов второе место.