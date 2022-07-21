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    21 июля 2022, 01:23

    «Отношусь уважительно». Президент DIDЕ Дворкович — о решении Карлсена не играть матч с Непомнящим

    Артур Блянихов

    Президент FIDE (Международная шахматная федерация) Аркадий Дворкович высказался о решении действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена не играть матч с победителем турнира претендентов Яном Непомнящим. Функционера процитировал «Спорт-Экспресс».

    «К решению отношусь уважительно. Дальше будет матч Яна с Дином Лижэнем», — приводит слова главы FIDE РИА ФАН.

    Российский гроссмейстер Ян Непомнящий выиграл турнир претендентов в начале июля. Он должен был сыграть матч с Карлсеном в следующем году, однако норвежский шахматист отказался защищать свой титул, сославшись на отсутствие мотивации. Согласно регламенту, при отказе Карлсена Непомнящий сыграет титульный матч с китайцем Дин Лижэнем, который занял в турнире претендентов второе место.