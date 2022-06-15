Экс-игрок российской сборной по футболу Александр Мостовой обсудил с порталом News.ru назначение на пост наставника московских «армейцев» Владимира Федотова.

«Как я понимаю, это решение было принято давно, отношусь к нему абсолютно нормально. Человек поднимается вверх по лестнице: сначала „Оренбург“, потом „Сочи“, вот теперь ЦСКА», — обратил внимание Мостовой.

По его мнению, своей работой специалист заслужил шанс потренировать ЦСКА. При этом он выразил уверенность, что Федотов точно бы остался в «Сочи», если бы российские клубы не отстранили от участия в еврокубках.

«Федотов будет пытаться финишировать по итогам сезона как можно выше», — резюмировал собеседник издания.