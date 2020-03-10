«Отношения испорчены»: Кокорин отказался возвращаться в «Зенит»

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин не намерен возвращаться в питерский «Зенит» — свою родную команду. Об этом футболист заявил в интервью, опубликованном на канале «КраСава» в YouTube. Первые сомнения у Кокорина появились, когда «Зенит» не стал заявлять его в РФС.

«У меня есть видение, что „Зенит“ не до конца честен со мной», — объяснил Кокорин. Выдержки из его большого интервью опубликовал сайт «Чемпионат».

По словам Кокорина, первые сомнения у него возникли после того, как «Зенит» не стал подавать на него заявку в Российский футбольный союз (РФС). После того, как заявка не прошла, можно было отправить в Союз апелляцию, но почему-то этим никто не стал заниматься. Даже юристы подтвердили, что достаточно было просто подать бумагу и вопрос был бы закрыт максимум за неделю.

«„Зенит“ потом говорит: „Нет, мы этого делать не будем“», — рассказал Кокорин.

По словам Кокорина, сейчас у него по многим причинам нет никакого желания возвращаться в «Зенит». Нет смысла, добавил спортсмен.

«Желания возвращаться при этом руководстве вообще нет. Отношения у нас испорчены. И смысла я не вижу — ходить и друг другу улыбаться», — заключил футболист.

Кокорин попал за решетку вместе со своим другом футболистом Павлом Мамаевым, младшим братом Кириллом Кокориным и их общим приятелем Александром Протасовицким после драки в центре Москвы. Это произошло в 2018 году. Сначала спортсмена держали в СИЗО, а после вынесения приговора этапировали в колонию в Белгородскую область. На свободу Кокорин вышел по УДО 17 сентября 2019 года. Сейчас нападающий играет на правах аренды в «Сочи».