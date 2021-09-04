Отмененный в США этап «Формулы-3» пройдет в России

Заключительный этап чемпионата мира по автогонкам класса «Формулы-3» пройдет в Сочи в конце сентября. Об изменениях в календаре заявили организаторы первенства.

«Сочи заменяет Остин в календаре F3 на 2021 год, поэтому наш седьмой и заключительный раунд состоится в России 24–26 сентября», — говорится в сообщении пресс-службы чемпионата.

В России последний этап F3 пройдет в рамках гоночного уикенда вместе с Гран-при России «Формулы-1» и «Формулы-2».

В пресс-службе добавили, что изменения в календаре были согласованы со всеми заинтересованными сторонами после неизбежных изменений в логистике, которые сильно повлияли на общие расходы на запланированное мероприятие в Остине для «Формулы-3».

Генеральный директор «Формулы-3» Бруно Мишель заявил, что благодарен «Формуле-1» и Международной автомобильной федерации (FIA), командам и всем участникам, включая промоутеров из Сочи, за то, что они согласились на изменение за столь короткое время.

«Мы рады снова привезти наши две категории в Россию, но мне также жаль, что я не взял „Формулу-3“ в Остин в этом году, и я с нетерпением жду возможности провести гонку там в будущем», — заключил он.