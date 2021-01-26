«Кокорину нужно собраться и 24 часа в сутки думать о футболе. Все же от головы идет. Это отличный шанс перезапустить не только спортивную карьеру, но и жизнь», — цитирует Канчельскиса «Газета.ru».

Он заметил, что «Фиорентина» — это последний шанс для Кокорина вернуться в национальную сборную. По его словам, у флорентийского клуба очень требовательные фанаты и они будут носить россиянина на руках, если он докажет свою состоятельность.

«А если нет… Мало не покажется, возникнут очень серьезные проблемы», — добавил собеседник издания.