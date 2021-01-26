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    26 января 2021, 09:09

    «Отличный шанс перезапустить карьеру и жизнь». Канчельскис — о переходе Кокорина в «Фиорентину»

    Артур Блянихов

    Экс-хавбек итальянской «Фиорентины» Андрей Канчельскис обсудил со «Спорт-Экспрессом» шансы бомбардира Александра Кокорина в Серии А.

    «Кокорину нужно собраться и 24 часа в сутки думать о футболе. Все же от головы идет. Это отличный шанс перезапустить не только спортивную карьеру, но и жизнь», — цитирует Канчельскиса «Газета.ru».

    Он заметил, что «Фиорентина» — это последний шанс для Кокорина вернуться в национальную сборную. По его словам, у флорентийского клуба очень требовательные фанаты и они будут носить россиянина на руках, если он докажет свою состоятельность.

    «А если нет… Мало не покажется, возникнут очень серьезные проблемы», — добавил собеседник издания.