Спорт 23 ноября 2022, 16:35 «Отличная, с тремя восклицательными знаками». Тренер Непомнящий — о работе наставника сборной Саудовской Аравии на ЧМ

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Советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий обсудил с сайтом kp.ru победу сборной Саудовской Аравии над командой из Аргентины в рамках группового этапа чемпионата мира, который проходит в Катаре.

По мнению Непомнящего, аргентинцев психологически потрясла защита Саудовской Аравии.

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«Аргентинцы забили быстрый гол, потом еще дважды, когда мячи не засчитали. И решили, что все будет сделано», — заметил специалист.

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Он похвалил наставника аравийской команды Эрве Ренара.

«Отличная, с тремя восклицательными знаками, работа тренера Саудовской Аравии», — продолжил Непомнящий.

Что касается тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони, то Непомнящий поставил ему большой минус, поскольку, по его словам, команда не готовилась к игре и не просчитала варианты.

«Думаю, что здесь победа тренеров в большей степени. Конечно, не умаляя достоинство игроков, сражались они изо всех сил. И вратарь сыграл прекрасно. Но подготовил их тренер», — резюмировал собеседник издания.