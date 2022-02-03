«Откуда тут столько понтов»: российских хоккеистов пристыдили за отказ лететь на Олимпиаду с другими спортсменами

Сборная России по хоккею отказалась лететь на Олимпиаду в Пекин с другими спортсменами. Такое поведение раскритиковала прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова.

«Ладно бы еще Овечкин, Малкин и какие-то мощные энхаэловцы сказали. У них все-таки статус. Но сейчас едут совсем другие ребята, много молодежи. Откуда тут столько понтов, непонятно. Неправильно это», — сказала спортсменка газете «Известия».

Она добавила, что поведение хоккеистов является неуважением ко всем остальным спортсменам. Лыжники, биатлонисты и другие олимпийцы делают одно дело. Аввакумова задалась вопросом, почему хоккеистам должны быть подобные привилегии.

Ранее мужская сборная России по хоккею отказалась лететь на Олимпиаду вместе с представителями других видов спорта. Свое заявление спортсмены объяснили опасением подхватить коронавирус. Они напомнили, что члены женской хоккейной сборной получили положительные результаты теста на ковид после перелета общим рейсом.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Сборная России по хоккею сыграет в групповом этапе с представителями Чехии, Швейцарии и Дании.