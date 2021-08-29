Открылся чемпионат Японии по самбо на Кубок президента РФ

В Японии начался ежегодный чемпионат по самбо на Кубок президента России Владимира Путина. В этом году из-за коронавирусных ограничений в соревнованиях примут участие всего 16 спортсменов в четырех весовых категориях. Чемпионат пройдет в токийском в спортивном центре Сумида.

Вице-президент Федерации самбо Японии и член исполнительного комитета Международной федерации самбо Нобуюки Асаи рассказал ТАСС, что было очень сложно организовать соревнования из-за пандемии. Многие японские спортсмены из других префектур не смогли приехать.

«Однако для нас это не просто чемпионат, а чемпионат на Кубок президента Путина. Это важный мост в добрососедских отношениях наших стран, и даже если бы могли выступить всего два спортсмена, нам нужно было бы его провести», — заявил Нобуюки Асаи.

Посол России в Японии Михаил Галузин обратился к участникам чемпионата с письмом. В нем он подчеркнул важность углубления российско-японских связей.

«Самбо как российская борьба, корни которой уходят в разные страны, включая Японию, играет в этом исключительную роль», — написал дипломат.

Открывшийся турнир является 47-м по счету чемпионатом Японии и девятым — на Кубок российского президента. В предыдущих соревнованиях, состоявшихся в 2020 году, участвовали около 100 спортсменов.

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