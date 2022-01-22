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    22 января 2022, 22:49

    Отказ от маски привел шахматиста Дубова к поражению в турнире в Вейк-ан-Зее

    Шахматист Дубов не пришел на турнир в Вейк-ан-Зее из-за масочного режима

    Анатолий Минкин

    Российскому шахматисту Даниилу Дубову организаторы турнира в голландском Вейк-ан-Зее засчитали техническое поражение. Спортсмен не пришел на турнир, отказавшись надеть маску. Об этом говорится на сайте турнира.

    Отказ от маски привел шахматиста Дубова к поражению в турнире в Вейк-ан-Зее

    Планировалось, что россиянин сыграет с представителем Нидерландов Анишем Гири. Это был седьмой тур чемпионата.

    Организаторы сообщили, что у одного человека из окружения Дубова выявили заражение коронавирус. Экспресс-тест российского шахматиста оказался отрицательным, но арбитры настояли, чтобы он пришел на игру в маске.

    Однако спортсмен заявил, что играть в маске принципиально не будет не явился на игру. В результате ему засчитали техническое поражение.