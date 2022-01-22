Отказ от маски привел шахматиста Дубова к поражению в турнире в Вейк-ан-Зее

Российскому шахматисту Даниилу Дубову организаторы турнира в голландском Вейк-ан-Зее засчитали техническое поражение. Спортсмен не пришел на турнир, отказавшись надеть маску. Об этом говорится на сайте турнира.

Планировалось, что россиянин сыграет с представителем Нидерландов Анишем Гири. Это был седьмой тур чемпионата.

Организаторы сообщили, что у одного человека из окружения Дубова выявили заражение коронавирус. Экспресс-тест российского шахматиста оказался отрицательным, но арбитры настояли, чтобы он пришел на игру в маске.

Однако спортсмен заявил, что играть в маске принципиально не будет не явился на игру. В результате ему засчитали техническое поражение.