Отец Нурмагомедова сделал пост в Instagram впервые после госпитализации

Госпитализированный в больницу Махачкалы отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов поблагодарил врачей скорой помощи. На своей странице в Instagram он назвал медиков «воинами и спасителями в белых халатах».

Это первый пост Абдулманапа Нурмагомедова после госпитализации. Сам 57-летний тренер рассказывал, что врачи подозревали у него пневмонию. При этом он объяснял, что чувствует себя нормально и болезнь у него протекает не в тяжелой форме.

Ему провели тест на наличие коронавируса, но о его результатах официально пока не сообщали.

Осведомленный источник сообщил «360», что Нурмагомедов-старший заболел в горах и долго отказывался ехать в больницу. Он согласился на госпитализацию только после уговоров родственников.

По словам спортивного комментатора Рамазана Рабаданова, в горах отец известного бойца занимался строительством парка для спортсменов.