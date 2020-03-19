Отец Нурмагомедова прокомментировал отмену боя в Нью-Йорке
Абдулманап Нурмагомедов, отец и личный тренер Хабиба Нурмагомедова, в беседе с РИА «Новости» прокомментировал отмену боя с Тони Фергюсоном в Нью-Йорке.
Решение об отмене боя приняла Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк (NYSAC), сообщило радио Sputnik. Сражение не состоится из-за объявленной пандемии коронавируса. О новой дате и месте проведения скажут позже.
«Если бой отменили, Хабибу нужно ехать домой (в Россию), дожидаться окончания пандемии и уже потом договариваться о новом бое», — заявил отец Хабиба.