Отец Нурмагомедова пообещал побороть Макгрегора за 30 секунд

Отец и тренер знаменитого борца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что ему понадобилось бы 30 секунд, чтобы одержать победу над ирландцем Конором Макгрегором.

«Могу против него в любое время выйти на крестный захват. <…> Думаю, за 30 секунд я бы его запустил», — сказал 57-летний тренер в интервью газете «Спорт-Экспресс» на вопрос о том, сколько времени ему понадобится, чтобы побороть Макгрегора.

Нурмагомедов-старший объяснил, что весит 110 килограммов и каждый день тренируется. По его словам, он может «спокойно возиться» со своими учениками по полторы-две минуты.

Правда, по словам тренера, с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым ему тяжелее. Он выдерживает минуту, после чего молодые борцы задают слишком высокий темп.

Хабиб Нурмагомедов — действующий обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Российский спортсмен одолел ирландца 6 октября 2018 года. На счету Хабиба Нурмагомедова 28 побед и 0 поражений в ММА. Макгрегор побеждал 21 раз, проигрывал — четыре.