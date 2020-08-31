Отец Месси намерен переговорить с руководством «Барсы»

По данным издания, президент «Барсы» уже согласился встретиться с отцом Месси. Отмечается, что Бартомеу будет настаивать на том, чтобы футболист остался в команде.

В свою очередь Хорхе Месси хочет объяснить руководству клуба, что его сын решил покинуть «Барселону» из-за неудач, которые преследуют каталонцев в Лиге чемпионов.

Ранее эксперт Андрей Малосолов прокомментировал решение Лионеля Месси покинуть «Барселону».

По мнению специалиста, желание футболиста объясняется сильным кризисом, который возник в клубе после разгромного поражения от «Баварии».

«Решение Месси на первый взгляд выглядит эмоциональным, в этой команде он уже очень много лет. Но, видимо, он решил пойти по пути своего самого главного конкурента. Криштиану Роналду, находясь на пике популярности, тоже переходил в разные команды и сейчас ищет новый клуб», — обратил внимание Малосолов.