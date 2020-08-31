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    31 августа 2020, 11:08

    Отец Месси намерен переговорить с руководством «Барсы»

    Артур Блянихов

    Отец бомбардира каталонской «Барселоны» Лионеля Месси Хорхе планирует встретиться с президентом «сине-гранатовых» Хосепом Марией Бартомеу. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой профильные СМИ.
    Отец Месси намерен переговорить с руководством «Барсы»

    По данным издания, президент «Барсы» уже согласился встретиться с отцом Месси. Отмечается, что Бартомеу будет настаивать на том, чтобы футболист остался в команде.

    В свою очередь Хорхе Месси хочет объяснить руководству клуба, что его сын решил покинуть «Барселону» из-за неудач, которые преследуют каталонцев в Лиге чемпионов.

    Ранее эксперт Андрей Малосолов прокомментировал решение Лионеля Месси покинуть «Барселону».

    По мнению специалиста, желание футболиста объясняется сильным кризисом, который возник в клубе после разгромного поражения от «Баварии».

    «Решение Месси на первый взгляд выглядит эмоциональным, в этой команде он уже очень много лет. Но, видимо, он решил пойти по пути своего самого главного конкурента. Криштиану Роналду, находясь на пике популярности, тоже переходил в разные команды и сейчас ищет новый клуб», — обратил внимание Малосолов.

    Новости SMI.FM