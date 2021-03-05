Отец хоккеиста Уэйна Гретцки скончался на 83-м году жизни

Отец одного из самых известных спортсменов ХХ века, канадского хоккеиста Уэйна Гретцки Уолтер скончался на 83-м году жизни, сообщило ИА Nation News.

Гретцки рассказал, что у его родителя на протяжении долгого времени были проблемы со здоровьем, он боролся с болезнью Паркинсона. По словам спортсмена, несмотря на все сложности, его отец не отчаивался.

Гретцки-старшего наградили орденом за вклад в благотворительность и развитие хоккея в Канаде в 2007 году. Актер посвятил две своих книги этому виду спорта.

Уэйн Гретцки — любимец поклонников со всего мира, легендарный бомбардир Национальной хоккейной лиги. В составе команды он завоевывал Кубок Стэнли четыре раза.

В конце января Совет международной федерации хоккея (IIHF) заявил, что Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти в одной стране. Ранее турнир должны были принимать Латвия и Белоруссия, но Минск лишили права на проведение матчей.

Вместо него соревнования в полном объеме состоятся в словацкой Братиславе, датском Хернинге или Риге.