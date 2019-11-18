Отец Хабиба рассказал о Коноре Макгрегоре и окончании карьеры сына

Отец Хабиба отметил, что во время боя между его сыном и Конором, ирландская команда выкрикивала оскорбления в адрес противника, поэтому Хабиб выпрыгнул на нее.

«В любом случае, это же могло перерасти в большую драку. Ни коим образом не одобряю. Но на тот момент мне еще мой отец сказал: „Прости его за столько оскорблений в наш адрес“. Ну и на встрече потом Владимир Владимирович [Путин] сказал, что можно это прощать. В правилах спортсмена написано: „Уважайте соперника, уважайте судей, уважайте болельщиков“. Если этого не делать, то вообще зачем идти в зал?» — пояснил Абдулманап Нурмагомедов.

Он также добавил, что Конора наказали на сумму в десять раз меньше, когда он напал на автобус со спортсменами. По мнению Нурмагомедова, «это двойные стандарты».

Отец Хабиба прокомментировал призыв запретить концерт рэпера Егора Крида в Махачкале.

«Помню этот момент. Хабиб же тогда сказал: „Невелика потеря“. То, что может приветствоваться в Москве, в ночном клубе, в нашей республике могут осуждать. Мы и Крид — это совсем разные вещи. Если вы читали ту программу, которую они хотели представить в Дагестане. Как ее в Дагестане можно показывать со сцены? Когда со мной разговаривают, обычно признаются, что это неприемлемо. А почему на публику нельзя это осуждать?» — заявил он.

Абдулманап Нурмагомедов заметил, что в воспитании настоящего мужчины важно всегда быть с ним рядом и соблюдать дисциплину.

«Его нельзя оставлять свободным ни на минуту. Это первое. Дисциплина — это второе. Нужно начать с воспитания, потом образование, а потом уже спорт», — подчеркнул тренер.

Он обратил внимание и на то, что Хабиб еще не готов уходить из спорта.

«Нет, 28 — маловато. Надо 30. Потом мы соберем весь коллектив, всю команду и решим, что делать. Я думаю, что 30 — достаточно», — отметил Абдулманап Нурмагомедов.