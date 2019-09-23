Отец Хабиба Нурмагомедова попал в Книгу рекордов России
Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов внесен в Книгу рекордов России как самый успешный тренер по боевому самбо.
Отец Нурмагомедова будет снова подавать документы на визу СШАПодробнее
Как сообщается на официальном сайте Книги рекордов России, Нурмагомедов-старший подготовил 18 спортсменов, ставших чемпионами мира по боевому самбо. Он установил рекорд России.
Воспитанниками 56-летнего Нурмагомедова стали Магомед Ибрагимов, Ислам Мамедов и Шамиль Завуров, и его сын Хабиб Нурмагомедов. Об этом сообщило РБК. На его счету 28 побед в 29 поединках.
Абдулманап Нурмагомедов получил сертификат Книги рекордов России в Екатеринбурге, во время чемпионата мира по боксу.
«ЧМ подходит к завершению, приглашения и награды не обошли и меня. Спасибо Екатеринбургу», — написал тренер в Instagram.