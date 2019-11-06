  • Отец Хабиба Нурмагомедова ответил Мэйвезеру

    06 ноября 2019, 15:28

    Ольга Ситникова

    Отец действующего чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что между его сыном и боксером Флойдом Мэйвезером возможно состоится бой. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на страницу отца Хабиба в Instagram.

    Абдулманап Нурмагомедов опубликовал пост, в котором высказал уважение Мэйвезеру. Ранее американский боксер захотел выступить на ринге против Хабиба и даже рассказал о готовности заняться организацией боя.

    Отец Хабиба отметил, что его сыну необходимо будет поучаствовать в тренировочном лагере украинского боксера Василия Ломаченко. Нурмагомедов-старший также добавил, что это будет первое выступление его сына по боксу.

    Нурмагомедов намекнул на завершение карьеры в Instagram

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    Ранее боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов в своем профиле в Instagram написал о «конце игры». Под фото он оставил достаточно неопределенную фразу, которая может быть намеком на завершение его карьеры бойца UFC.