Отец Хабиба Нурмагомедова ответил Мэйвезеру
Отец действующего чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что между его сыном и боксером Флойдом Мэйвезером возможно состоится бой. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на страницу отца Хабиба в Instagram.
Абдулманап Нурмагомедов опубликовал пост, в котором высказал уважение Мэйвезеру. Ранее американский боксер захотел выступить на ринге против Хабиба и даже рассказал о готовности заняться организацией боя.
Отец Хабиба отметил, что его сыну необходимо будет поучаствовать в тренировочном лагере украинского боксера Василия Ломаченко. Нурмагомедов-старший также добавил, что это будет первое выступление его сына по боксу.
Нурмагомедов намекнул на завершение карьеры в InstagramПодробнее
Ранее боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов в своем профиле в Instagram написал о «конце игры». Под фото он оставил достаточно неопределенную фразу, которая может быть намеком на завершение его карьеры бойца UFC.