Отец Хабиба Нурмагомедова ответил Мэйвезеру

Абдулманап Нурмагомедов опубликовал пост, в котором высказал уважение Мэйвезеру. Ранее американский боксер захотел выступить на ринге против Хабиба и даже рассказал о готовности заняться организацией боя.

Отец Хабиба отметил, что его сыну необходимо будет поучаствовать в тренировочном лагере украинского боксера Василия Ломаченко. Нурмагомедов-старший также добавил, что это будет первое выступление его сына по боксу.

Нурмагомедов намекнул на завершение карьеры в Instagram Подробнее

Ранее боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов в своем профиле в Instagram написал о «конце игры». Под фото он оставил достаточно неопределенную фразу, которая может быть намеком на завершение его карьеры бойца UFC.