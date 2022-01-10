Отец Джоковича попросил Елизавету II помочь сыну в Австралии

Срджан Джокович, отец сербского теннисиста Новака Джоковича, обратился к королеве Великобритании Елизавете II в связи с ситуацией, в которой оказался его сын в Австралии. Он попросил Ее Величество вмешаться и защитить его права, сообщило Daily Mail.

Отец первой ракетки мира ополчился на премьера Австралии Скотта Моррисона, назвав его «диктатором». Джокович-старший призвал Елизавету II, которая формально руководит страной, вмешаться в ситуацию и защитить права его сына, которому ранее аннулировали визу.

«Диктатор Скотт приказал арестовать моего сына, чемпиона мира Новака Джоковича, и депортировать его, запретив въезд в страну на долгие три года», — заявил отец теннисиста.

Отмечается, что Срджан Джокович разразился тирадой в адрес властей Австралии после того, как брат теннисиста заявил, что Новака якобы попытались снова задержать после решения суда, отменившего решение об аннулировании визы. Однако эта информация оказалась ложной.

«Я призываю королеву Великобритании Елизавету II, лидера Содружества, вмешаться и защитить права человека, моего сына Новака Джоковича, а также прекратить его политическое преследование, которое ведется с момента его прибытия в Австралию», — сказал Срджан.

Суд в Австралии 10 января удовлетворил апелляцию теннисиста и отменил аннулирование визы. Такое решение приняли 5 января, когда Джоковича задержали в Мельбурне. Проверяющие в аэропорту решили, что у Джоковича нет доказательств медотвода от вакцинации против коронавируса, после чего его поместили в карантин и пригрозили депортировать. Вскоре в СМИ сообщили, что Джоковича якобы опять задержали в Австралии.