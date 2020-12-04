Отец братьев Миранчуков скончался в Краснодаре

Мужчину госпитализировали после его возвращения из командировки. Отмечается, что перед смертью у него была высокая температура. Через месяц после смерти отца его сын Алексей выставил в Stories своего Instagram-аккаунта семейный снимок с ним и братом Антоном, пишет ИА RNS.

«Просто подумал о тебе и остановилось сердце. Мы бесконечно тебя любим, папа. Навсегда», — подписал футболист фото.

Братья Миранчуки родились 17 октября 1995 года в Славянске-на-Кубани. Алексей Миранчук играет за итальянскую «Аталанту», его брат выступает за московский «Локомотив».