Отец братьев Миранчуков скончался в Краснодаре
Отец российских футболистов Антона и Алексея Миранчуков Андрей скончался в начале ноября в Краснодаре. На протяжении долгого времени он боролся с болезнью, информирует сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Петровского сельского поселения Славянского района.
Мужчину госпитализировали после его возвращения из командировки. Отмечается, что перед смертью у него была высокая температура. Через месяц после смерти отца его сын Алексей выставил в Stories своего Instagram-аккаунта семейный снимок с ним и братом Антоном, пишет ИА RNS.
«Просто подумал о тебе и остановилось сердце. Мы бесконечно тебя любим, папа. Навсегда», — подписал футболист фото.
Братья Миранчуки родились 17 октября 1995 года в Славянске-на-Кубани. Алексей Миранчук играет за итальянскую «Аталанту», его брат выступает за московский «Локомотив».