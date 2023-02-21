Спорт 21 февраля 2023, 16:44 Отец Арсена Захаряна назвал фейком переход сына в «Галатасарай»

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Информация о том, что российский полузащитник Арсен Захарян переходит в турецкий ФК «Галатасарай», не соответствует действительности. Об этом изданию «Спорт-Экспресс» рассказал отец футболиста Норайр Захарян.

Как добавил RT, ранее в СМИ появились новости о том, что турецкий клуб покупает игрока «Динамо». Сообщалось даже, что в «Галатасарае» Арсен Захарян будет зарабатывать около 1,2 миллиона евро в год.

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«Не верьте этим новостям. Это фейк! На этом вопросе можете поставить точку», — сказал Норайр Захарян.

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