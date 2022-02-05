Сборная Украины по мини-футболу хорошо смотрелась в полуфинальном матче чемпионата Европы с Россией, несмотря на поражение со счетом 2:3. Об этом пресс-службе Ассоциации футбола Украины заявил главный тренер национальной команды Александр Косенко.

Тренер поблагодарил команду за самоотдачу и заявил, что она оставила все силы на паркете ради достижения цели. Теперь коллективу нужен отдых, чтобы хорошо подготовиться к матчу за бронзовые медали турнира.

«Мы чувствовали поддержку и со своей стороны пытались подарить радость болельщикам со всей страны. К сожалению, мы уступили, но я считаю, что мы достойно выглядели, нам не хватило какой-то толики, чтобы хотя бы сравнять счет», — заявил Косенко.

Отметим, что на последней минуте матча с Украиной российский вратарь Дмитрий Путилов отразил пенальти, сообщил RT.

Украина в матче за бронзовые медали встретится с командой Испании, а Россия в решающем финальном матче сыграет против Португалии. Оба матча запланированы на 6 февраля.