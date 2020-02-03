От рака умер 18-летний хоккеист Вилен Прокофьев

Хоккейный клуб «Барыс» сообщил о смерти 18-летнего вратаря Вилена Прокофьева. Он играл за молодежную команду клуба — «Снежные Барсы». Еще год назад у Прокофьева нашли онкологию.

Как сообщила пресс-служба клуба, молодой человек умер 3 февраля. Четыре месяца он боролся с Саркомой Юинга (рак костей). Диагноз спортсмену поставили в ноябре прошлого года. После этого «Барыс» начал сбор средстве на лечение Вилена. Клуб планировал отправить голкипера на лечение в Москву.

«Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Вилена. Благодарим всех, кто поддерживал его все это время и не остался в стороне», — сказали в «Барысе».

Вилен Прокофьев играл за юниорскую сборную Казахстана. На его счету было 29 матчей в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ).