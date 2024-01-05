Спорт 05 января 2024, 18:35 Осужденный за убийство паралимпиец Писториус вышел на свободу досрочно Приговоренный к 13 годам за убийство девушки паралимпиец Писториус вышел по УДО Mimmo Carriero / Global Look Press

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Шестикратный чемпион летних Паралимпийских игр бегун из ЮАР Оскар Писториус досрочно вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство своей подруги Ревы Стенкамп. Как сообщило агентство Associated Press, прошение спортсмена удовлетворила комиссия по условно-досрочному освобождению.

Журналисты выяснили, что остаток 13-летнего срока Писториус проведет в доме своего дяди, куда его доставили минувшей ночью, чтобы избежать повышенного внимания журналистов.

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В официальном заявлении Департамента исправительных учреждений ЮАР отметили, что «досрочно освобожденный Писториус находится дома». Другой информации ведомство не предоставило.

Источники журналистов заявили, что до конца декабря 2029 года Писториус останется под жестким надзором правоохранительных служб. Спортсмену запретили покидать дом в определенные часы и употреблять алкоголь. Кроме того, его обязали посещать специальные программы по управлению гневом и общественные работы.

Оскар Писториус 14 февраля 2013 года через дверь в ванной застрелил свою подругу Реву Стенкамп. Спортсмен заявил, что принял девушку за грабителя. Обвинение настаивало, что убийство носит умышленный характер, а паралимпиец уже демонстрировал склонность к немотивированной агрессии.

Приговор Писториуса пересматривали три раза. В первый раз, в 2014 году, паралимпийца осудили на пять лет тюремного заключения, но обвинение обжаловало это решение в Верховном суде ЮАР. В 2016 году после нового рассмотрения дела спортсмену дали шесть лет, что опять не устроило обвинителей. В том же году приговор пересмотрели и приговорили Писториуса к 13 годам с зачетом уже отбытого срока.