24 ноября 2023, 18:57
Осужденного за умышленное убийство бегуна-ампутанта Писториуса освободят по УДО
FP: осужденный за убийство бегун-ампутант Писториус выйдет по УДО в 2024 году
Департамент исправительных учреждений ЮАР одобрил прошение об условно-досрочном освобождении бегуна-ампутанта Оскара Писториуса, которого осудили за убийство собственной девушки. Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на официальное заявление.
В марте Писториусу отказали в УДО из-за того, что он не успел отбыть минимальный срок заключения. Спортсмен выйдет из стен исправительного учреждения 5 января 2024 года. Перед вынесением решения мать убитой Джун Стенкамп заявила, что сомневается в реабилитации Писториуса после убийства.
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«Реабилитация требует от человека <…> искренне признаваться в своем преступлении. Никто не может утверждать, что он испытывает раскаяние», — подчеркнула женщина.
Она также отметила, что не верит в версию возлюбленного своей дочери о ненамеренном убийстве.
«Мой дорогой ребенок кричал, спасая свою жизнь», — обратила внимание Стенкамп.
Сейчас Писториусу 37 лет. В ночь на 14 февраля 2013 года он застрелил свою девушку Реву Стенкамп, выпустив несколько пуль в запертую дверь туалета. Свой поступок спортсмен объяснил тем, что принял возлюбленную за грабителя. В ноябре 2017 года его приговорили к 13 годам и пяти месяцам заключения за умышленное убийство.
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