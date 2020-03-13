По мнению Кавазашвили, отмена игр или их проведение при пустых трибунах оправданы лишь при возникновении угрозы для жизни людей.

«На сегодня мы знаем о том, что в Европе все больше и больше распространяется эта зараза. Естественно, надо остерегаться и приостанавливать массовые мероприятия», — подчеркнул собеседник информагентства.

Он признался, что испытывает определенный страх из-за сообщений о коронавирусе, поскольку люди не знают, что делать, а ВОЗ не может определиться, как исключить это заболевание.