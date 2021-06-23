Оставшиеся матчи Евро-2020 Петербург проведет с заполняемостью в 50%

Власти Санкт-Петербурга планируют провести два последних матча чемпионата Европы по футболу — 2020 с заполняемостью стадиона в 50%, рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский.

«В соответствии с договоренностями с UEFA и рекомендациями Роспотребнадзора все матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге проводятся с 50-процентной заполняемостью стадиона. Городом были подписаны гарантии, и в настоящее время заявленная цифра сохраняется», — заявил Пиотровский в беседе с ТАСС.

Пока другой информации от Роспотребнадзора не поступало, отметил он. Также вице-губернатор Петербурга выразил надежду, что цифра не изменится и останется на текущем уровне.

После разгромного поражения в матче с Данией сборная России вылетела с Евро и вернулась из Копенгагена домой. После прилета футболисты отправились на базу в Новогорск, где обсудили со своим тренером Станиславом Черчесовым недолгое выступление на турнире. Итоговое собрание тренерский штаб провел накануне рано утром. На нем присутствовали игроки и персонал сборной.