Оставшиеся матчи НХЛ оказались под угрозой срыва из-за коронавируса
НХЛ (Национальная хоккейная лига) интересуется мнением руководителей команд относительно переноса или отмены регулярного чемпионата из-за китайского коронавируса. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, в округе Санта-Клара (штат Калифорния, США) зафиксировали вспышку коронавируса. Один человек скончался, более 40 доставили в больницу. Все массовые мероприятия на стадионе клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» пришлось отменить из-за угрозы распространения заболевания.