Оставшиеся матчи НХЛ оказались под угрозой срыва из-за коронавируса

По данным издания, в округе Санта-Клара (штат Калифорния, США) зафиксировали вспышку коронавируса. Один человек скончался, более 40 доставили в больницу. Все массовые мероприятия на стадионе клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» пришлось отменить из-за угрозы распространения заболевания.