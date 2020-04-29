    29 апреля 2020, 21:32

    Оставшиеся матчи Лиги чемпионов могут доиграть на нейтральных полях

    Артур Блянихов

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант с доигрыванием оставшихся матчей Лиги чемпионов на нейтральных полях. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на британские СМИ.

    По данным издания, такой сценарий возможен в виду того, что во Франции продлили запрет на проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавируса. В частности, там досрочно завершили чемпионат страны по футболу.

    Отмечается, что французская команда ПСЖ уже пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов. При этом она не сможет сыграть у себя дома, если сезон Лиги чемпионов возобновят.