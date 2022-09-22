Основатель петербургской футбольной школы «Смена» Бесов умер в 98 лет | 360°

Спорт 22 сентября 2022, 16:26 Поделиться Telegram

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Viber Основатель петербургской футбольной школы «Смена» Бесов умер в 98 лет

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Основатель футбольной школы «Смена» в Санкт-Петербурге Дмитрий Бесов ушел из жизни. Ему было 98 лет, сообщило РИА ФАН.

Причина смерти спортсмена неизвестна. Карьера Бесова началась в командах «Красной Зари». Он тренировал таких футболистов, как Олег Саленко, Вячеслав Малафеев, Андрей Аршавин и других. Также спортсмен участвовал в Великой Отечественной войне.

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