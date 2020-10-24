Ошибку нашли во взвешивании Нурмагомедова. Видео

Во время взвешивания российского бойца Хабиба Нурмагомедова перед боем с американцем Джастином Гэйджи была допущена ошибка. Сотрудник Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) проявил свою некомпетентность, из-за чего получил некорректный результат. Но вины Нурмагомедова в этом нет.

Об этом заявил тренер Майк Дольче. По его мнению, российский боец не вписывается в легкую весовую категорию до 70 кг.

Дольче тренировал Квинтона Джексона, и неоднократно признавался лучшим тренером года в смешанных единоборствах. Он также оказывал услуги диетолога Конору Макгрегору и Даниэлю Кормье.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов ради боя с американцем за шесть суток согнал 8,5 кг веса. На официальном взвешивании ему пришлось полностью раздеться, чтобы показать максимально допустимый для легкой весовой категории результат в 155 фунтов (70,3 кг).