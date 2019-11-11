Орсер: Медведева хорошо подготовилиась к Гран-при в Москве

Канадский тренер Брайан Орсер считает, что его ученица Евгения Медведева находится в отличной форме. По его мнению, она готова к участию в Гран-при по фигурному катанию в Москве.

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«По нашему с ней мнению, она сейчас в лучшей форме за всю ее жизнь. У нас была неудачная короткая программа на этапе в Канаде, но она трудилась так, как никогда раньше, и я надеюсь, мы увидим плоды этих усилий», — заявил Орсер. Его процитировал ТАСС.

Он отметил, что увидит свою подопечную через несколько дней в Торонто. По его словам, сейчас российская фигуристка находится в прекрасном настроении и упорно тренируется. Это дает ее команде основания ожидать, что Евгения отлично выступит на Гран-при в Москве.

Медведева в октябре этого года выступила на этапе Гран-при в Канаде. После короткой программы спортсменка была только шестой. Произвольная программа дала ей возможность занять третью строчку. В итоге фигуристка завоевала пятое место. Московский этап пройдет с 15 по 17 ноября.