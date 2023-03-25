Спорт 25 марта 2023, 22:18 Оргкомитет женского ЧМ объяснил ошибку с гимном на награждении Оргкомитет женского ЧМ по боксу извинился за ошибку с российским гимном Unsplash

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Оргкомитет женского чемпионата мира по боксу в Индии принес извинения за то, что на церемонии награждения россиянки Анастасии Демурчян вместо гимна России сначала прозвучала другая музыка. Об этом представители оргкомитета рассказали ТАСС.

Вместо российского гимна организаторы включили отрывок из первой симфонии Петра Чайковского.

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«Это безусловно была ошибка, за которую мы приносим свои извинения», — заявил собеседник агентства.

Спортсменка Анастасия Демурчян победила австралийку Кей Скотт в финале весовой категории до 70 килограммов. При награждении вместо гимна включили другую композицию, но тут же исправились. Женская сборная России удачно съездила на чемпионат мира в Индии. Кроме Демурчян медали завоевали еще две спортсменки. Наталия Сычугова стала серебряной призеркой первенства планеты, а Диана Пятак выиграла бронзу.