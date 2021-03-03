Оргкомитет отменил массовые встречи игроков с фанатами во время Евро-2020
Глава оргкомитета чемпионата Европы в России Алексей Сорокин заявил, что на чемпионате Евро-2020 будет соблюдаться максимальная безопасность для спортсменов и их фанатов. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
По этой причине отменяются все массовые мероприятия, например, встречи со студентами. Футболисты будут находиться на максимальной изоляции.
Сорокин добавил, что возможно посещение знаменитыми футболистами фан-зон. Но пока это не согласовано с УЕФА, отметил он.