Оргкомитет отменил массовые встречи игроков с фанатами во время Евро-2020

Глава оргкомитета чемпионата Европы в России Алексей Сорокин заявил, что на чемпионате Евро-2020 будет соблюдаться максимальная безопасность для спортсменов и их фанатов. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

По этой причине отменяются все массовые мероприятия, например, встречи со студентами. Футболисты будут находиться на максимальной изоляции.

Сорокин добавил, что возможно посещение знаменитыми футболистами фан-зон. Но пока это не согласовано с УЕФА, отметил он.