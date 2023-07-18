Спорт 18 июля 2023, 16:42 Оргкомитет назвал сроки решения по допуску россиян к Олимпиаде-2024 Глава оргкомитета Олимпиады-2024: решение по допуску россиян примут не раньше сентября РИА «Новости»

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Решение по допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024 примут не ранее ближайшей осени. Об этом сообщил глава оргкомитета Игр в Париже Тони Эстанге, его слова привел портал Inside the Games.

«Есть понимание, что решение будет принято не раньше сентября», — сказал Эстанге.

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Он отметил, что больше информации по этому вопросу появится ближе к концу лета, сообщил RT. Оргкомитет будет рад приветствовать всех спортсменов, прошедших квалификацию и одобренных Международным олимпийским комитетом, добавил Эстанге.

Весной 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать на соревнования спортсменов из России и Белоруссии, которые не поддерживают спецоперацию на Украине и не связаны с вооруженными силами или органами безопасности своих стран. Россияне и белорусы также должны выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.

МОК отказался приглашать Россию и Белоруссию на Олимпиаду-2024 в установленную дату 26 июля. В этот день приглашения направят 203 Национальным олимпийским комитетам.