Оргкомитет: коронавирус сможет повлиять на Олимпиаду в Токио и в 2021 году

Коронавирус может сорвать проведение Олимпиады в Токио и в 2021 году. По словам исполнительного директора оргкомитета Игр, они могут только надеяться, что человечество общими усилиями победит эпидемию.

Исполнительный директор оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто в беседе с журналистами заметил, что организаторы Олимпиады не могут сказать, удастся ли взять под контроль коронавирус к июлю следующего года.

«Мы, конечно, не в состоянии дать вам четкий ответ. Мы приняли решение отложить Игры на один год. Таким образом, это означает, что все, что мы можем сделать — это усердно работать над подготовкой к Играм. Мы искренне надеемся, что в следующем году человечество сможет победить кризис коронавируса», — сказал Муто, его цитирует РИА «Новости».

Он подчеркнул, что сейчас нужно не строить альтернативные планы, а объединить усилия, технологии и мудрость, чтобы разработать лекарство и вакцины.

Летние Олимпийские игры в Токио должны были пройти в июле–августе этого года, но из-за пандемии коронавируса оргкомитет решил перенести соревнования на год. По плану, Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом организаторы решили сохранить название Олимпиады как «Токио-2020».

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце прошлого года. С января она стала распространяться по всему миру. Сейчас число заразившихся превышает 1,6 миллиона человек. Погибли свыше 98 тысяч пациентов.