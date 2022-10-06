Запреты ЛГБТ и алкоголя на ЧМ-2022 по футболу оказались фейком | 360°

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Запреты ЛГБТ и алкоголя на ЧМ-2022 по футболу оказались фейком

Организаторы ЧМ-2022 в Катаре опровергли слухи о запретах алкоголя, ЛГБТ и музыки на играх

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Организаторы футбольного Чемпионата мира-2022 в Катаре опровергли слухи о многочисленных запретах во время турнира. В Twitter организации отметили, что растиражированные в Сети «правила» не соответствуют действительности.

«Изображения, распространяемые в социальных сетях, взяты не из официальных источников и содержат фактически неверную информацию», — отметили в оргкомитете ЧМ-2022.

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Болельщиков призвали доверять только проверенным данным. Там подчеркнули, что высший комитет по организации чемпионата мира и FIFA скоро опубликуют руководство для желающих посетить турнир. Представители оргкомитета назвали Катар гостеприимной страной, и во время ЧМ-2022 болельщики смогут в этом убедиться.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что на чемпионате мира болельщикам запретят ругаться матом, ходить на свидания и громко слушать музыку. Гостям Катара также «запрещали» распивать алкогольные напитки, пропагандировать ЛГБТ-отношения, проявлять неуважение к мечетям, демонстрировать открытые женские части тела и фотографировать людей без их согласия.

Футбол

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