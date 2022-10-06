Запреты ЛГБТ и алкоголя на ЧМ-2022 по футболу оказались фейком | 360°

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Мир
06 октября 2022, 23:17
Мир в Европе смогут достигнуть только при участии России — Меркель
Важное
06 октября 2022, 23:08
Все будут вооружаться. После окончания мирового кризиса настанет новая эпоха
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Мир
06 октября 2022, 22:43
США заявили, что не планируют размещать ядерное оружие в Польше
Технологии
06 октября 2022, 22:41
Первый iPhone с разъемом USB-C выйдет в 2025 году — СМИ
Мир
06 октября 2022, 22:38
Зеленский не призывал к ядерному удару по России — пресс-секретарь президента Украины
Мир
06 октября 2022, 22:34
Чрезвычайное положение продлили в Молдавии
Общество
06 октября 2022, 22:34
Мужчину осудили за убийство на Ставрополье
Мир
06 октября 2022, 22:11
Пентагон заявил о готовности ответить на провокации со стороны КНДР «надлежащим образом»
Власть
06 октября 2022, 21:57
МИД России вызвал посла Франции из-за поставок вооружения Украине